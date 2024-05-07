Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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