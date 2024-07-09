Kırıkkale'de Foseptik Çukurunda Zehirlenen 2 Kişi Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Foseptik Çukurunda Zehirlenen 2 Kişi Yoğun Bakıma Alındı

Kırıkkale\'de Foseptik Çukurunda Zehirlenen 2 Kişi Yoğun Bakıma Alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir mandırada temizlik için foseptik çukuruna giren 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan şahıslar yoğun bakıma alındı.

09.07.2024 20:26  Güncelleme: 20:31
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Kırıkkale'de temizlik için girdikleri foseptik çukurunda metan gazından zehirlenen 2 kişi, hastanede yoğun bakıma alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bir mandırada meydana gelen olayda, 2 kişi metan gazından zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, mandıra sahibi K.Ç. (29) ve yabancı uyruklu M.A. (22), temizlemek amacıyla foseptik çukuruna girdi. Foseptikte uzun süre kalan şahıslar, gazdan fenalaşarak baygınlık geçirdi. 2 şahısta, belediye personelinin yardımıyla foseptik çukurundan çıkarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan 2 şahsı Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerinin ardından yoğun bakıma alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Delice, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Foseptik Çukurunda Zehirlenen 2 Kişi Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Foseptik Çukurunda Zehirlenen 2 Kişi Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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