Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Balışeyh ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan H.A. (19), jandarma ekiplerince yakalandı.
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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