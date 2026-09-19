Kırıkkale\'de hırsızlıktan 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlıktan 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de aranan şahıslara yönelik çalışmada, hırsızlık suçundan 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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