Kırıkkale\'de İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de buğday yüklemesi sırasında devrilen hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyü Harman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden gündelik işçi olarak köye gelen Afganistan uyruklu Ruhullah Nazari'nin (18) üzerine buğday yüklemesinde kullanılan hububat elevatörü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, makinenin altında kalan Nazari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazari'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE