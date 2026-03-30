Kırıkkale'de İşçi Servisi Kaza Yaptı

Kırıkkale'de kamyonla çarpıştıktan sonra şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Kilit Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 71 ACP 047 plakalı minibüs ile K.Y. yönetimindeki 06 DKT 809 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen işçi servisinde bulunan M.Y.Y., M.Ö., A.S.Y., E.G. ve Ö.F.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından minibüs otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE