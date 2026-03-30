Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de İşçi Servisi Kaza Yaptı

30.03.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de kamyonla çarpışan işçi servisinde 5 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Kilit Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 71 ACP 047 plakalı minibüs ile K.Y. yönetimindeki 06 DKT 809 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen işçi servisinde bulunan M.Y.Y., M.Ö., A.S.Y., E.G. ve Ö.F.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından minibüs otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya’yı üzdü Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü
Otel odasında gözaltına alınan CHP’li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21:06
Kabe’yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
21:00
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri’de ele geçirildi
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 21:10:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.