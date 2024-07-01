Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 371 şahıstan 17'si cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalar neticesinde GBT'si kontrol edilen 120 bin 374 şahıstan 371'nin arandığı, 16'sının da kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda da 5'i kurusıkı, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 387 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın üzerinde 172 gram esrar, 122 gram metanfetamin, 17 gram bonzai, 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - KIRIKKALE