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Kırıkkale'de Kaçak İçki, Tarihi Sikke ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçak İçki, Tarihi Sikke ve Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak içki, tarihi sikke ve kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak ürün ticareti ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonlarda toplamda 24 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 25 litre alkol aroması, 24 adet gümrük kaçağı parfüm ve 77,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Kaçak İçki, Tarihi Sikke ve Kaçak Tütün Operasyonu
26.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:50
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Kırıkkale'de son bir haftada 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda kaçak içki, tarihi sikke ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün ticareti ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. 19-25 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 24 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 25 litre alkol aroması, 24 adet gümrük kaçağı parfüm, 77,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kaçak İçki, Tarihi Sikke ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika


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