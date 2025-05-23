Kırıkkale'de Kalp Krizi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 MJS 35 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren sürücü, kontrolünü kaybederek otomobil ile bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sürücü Bakçepınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.