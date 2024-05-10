Kırıkkale'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası

Kırıkkale\'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta otomobiliyle drift atan sürücü, güvenlik kamerasına yansıyan anlar sayesinde yakalandı. Motosikletli yunus timleri tarafından durdurulan sürücüye, trafik ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

10.05.2024 10:10
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Kırıkkale'de kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüye, 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. Sürücünün drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta otomobiliyle drift atan şahsı gören motosikletli yunus timleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede durdurulan otomobildeki sürücüye, çağrılan trafik ekiplerince 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, şahsın drif attığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kameraya yansıyan görüntüde, şahsın kavşakta drift attığı görülüyor. Daha sonra motosikletli yunus timleri, drift atan otomobili takip ederek durduruyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kavşakta Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Para Cezası - Son Dakika
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