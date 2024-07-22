Kırıkkale\'de Kereste Atölyesinde Yangın

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Kereste atölyesinde yangın

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir atölyenin açık alan deposunda bulunan keresteler alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önleyerek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bir atölyenin açık alan deposunda bulunan kerestelerin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşmasıyla başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek kerestelerin tamamını kapladı. Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangının yeniden çıkmaması için de bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.