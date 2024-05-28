Kırıkkale\'de Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Ç. (23) idaresindeki 38 SL 741 plakalı BMW marka otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Ö.P. (25) ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için hastaneye sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE