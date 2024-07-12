Kırıkkale'de Polis Ekipleri Telefon Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi ve KADES Uygulamasını Tanıttı

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Kırıkkale'de polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi, kadın ve çocukların şiddet olaylarına hızlı müdahale için KADES uygulamasını tanıttı. KADES'ten faydalanan Sonay Doğanbek, uygulama sayesinde polisin hızlı müdahalesiyle şiddet gördüğü ortamdan kurtulup güvenli bir yere yerleştiğini söyledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, artan telefon dolandırıcılığı vakalarına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler hakkında vatandaşları bilgilendirerek, bu tür dolandırıcılıklardan nasıl korunabileceklerini anlattı. Dolandırıcıların genellikle kendilerini polis, savcı veya bankacı olarak tanıtarak kişisel bilgileri veya para talep ettikleri belirtildi. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması ve durumun hemen polise bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplum Destekli Polisler, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarına karşı hızlı ve etkili yardım sağlayan KADES (Kadın Destek) uygulamasını da tanıttı. Polisler, uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vererek, vatandaşlara uygulama ile ilgili broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polis ekipleri, halkın güvenliği için bu tür bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Sonay Doğanbek, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde yaşadığı zorluklardan kurtuldu. Yaşadığı şiddet nedeniyle annesinin evine sığınan Doğanbek, orada da psikolojik sıkıntılar yaşadıktan sonra kadın sığınma evine yerleşti. Doğanbek, KADES uygulamasını indirerek yardım talebinde bulunduğunu ve polisin kısa sürede yanına gelerek kendisini güvende hissettirdiğini belirtti.

Yaşadıklarını anlatan Doğanbek, "KADES'i indirdim ve yardım aldım. Eşimle sıkıntılarım vardı, annemlerin evine gittim ama orada duramadım psikolojik sıkıntıdan dolayı. Daha sonra kadın sığınma evine yerleştim. Polisi aradım ve geldiler, beni götürdüler. Çok iyi baktılar ve ilgilendiler. Çok iyiydik, çocuklarımı da aldım yanıma" dedi.

Yüksel Uçakan da polis ekiplerinin kendisine dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi verdiğini ifade etti. - KIRIKKALE