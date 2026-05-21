Kırıkkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkale\'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı
21.05.2026 20:28  Güncelleme: 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar mahsur kalırken, itfaiye ve belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan rögar kapaklarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vidanjörlerle su biriken noktalara müdahale ederek yoğun çalışma yürüttü. AFAD ekipleri ise bodrum katlarındaki ev ve garajlarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Motosikletiyle su birikintisinde mahsur kalan bir sürücünün vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Garajını su basan Muhittin Cisar, "Garaj tamamen suyla doldu. Takviye lazım, şu anda bekliyoruz Valim. İnşallah bir an evvel eski halimize kavuşuruz. İçeride arabalar vardı, onları çıkarttık. Garaj ve diğer alanlar suyla dolu. İş yerinden geldiğimizde burası tamamen dolmuştu. Asansörün alt kısmı da garaja bağlı olduğu için su oraya da doldu. Şu anda ekiplerin gelmesini bekliyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:38:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.