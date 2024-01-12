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Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilin Hurdaya Döndüğü Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilin Hurdaya Döndüğü Kazada 1 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, İ.B. (42) idaresindeki Toyota marka otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de Takla Atan Otomobilin Hurdaya Döndüğü Kazada 1 Kişi Yaralandı
12.01.2024 - 18:51,
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Kırıkkale'de takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (42) idaresindeki 06 BMP 826 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik polisi ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilin Hurdaya Döndüğü Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilin Hurdaya Döndüğü Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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