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Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, ticari taksi ile Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçların sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale\'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
17.01.2024 - 19:05,
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 06 HAG 58 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.Ş.'nin kullandığı 71 T 0125 plakalı Hyundai marka ticari taksi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş otomobil hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ticari taksideki yolcu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen iki aracın da sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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