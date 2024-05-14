Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de tırın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

14.05.2024 22:34
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Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tırın arkadan çarptığı arkadan otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu Yahşihan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı Man marka tır, N.Y. yönetimindeki 06 D 3337 Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile yanında bulunan A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen LPG'li otomobilin yanma ve patlama riskine karşı itfaiye ekiplerince tedbir alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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