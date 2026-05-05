Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

05.05.2026 22:28
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, sürücüler sağ çıktı.

Kaza, Ahılı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 71 ER 220 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 71 KD 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan M.S. ve M.Y. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobiller otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

