Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

17.08.2025 06:41
Kırıkkale'de taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan ticari taksi, savrularak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 06 AV 2154 plakalı otomobil ile 71 T 0115 plakalı Toyota marka ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, bir oto lastik dükkanının duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
