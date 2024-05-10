Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan iki şüphelinin üzerinde 106.67 gram metamfetamin ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10.05.2024 22:31
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Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ednilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanan iki şüphelinin üzerinde 106.67 gram metamfetamin ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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