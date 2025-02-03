Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiyi gözaltına aldı, adli işlem başlatıldı.

03.02.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, O.U. (34) ve F.T. (15) isimli şahısların üzerinde 3 parça halinde yaklaşık 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 695 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 35 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 3 gram sentetik kannabinoid bulundu. Olayla ilgili olarak O.U. (34), F.T. (15), M.T. (41), F.C. (29), C.Ş. (30) ve M.T. (19) olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Yargıtay’ın kararı Pınar Gültekin’in babasını isyan ettirdi Yargıtay'ın kararı Pınar Gültekin'in babasını isyan ettirdi
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:03 Niğde’de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı Niğde'de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı
14:58 Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul’a geldi Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
14:47 : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 10:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.