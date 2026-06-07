Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 493 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerince A.D. isimli şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 493 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
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