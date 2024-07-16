Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 9- 15 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda da 16 gram sentetik kannabinoid, 152 adet sentetik ecza hapı, 20 gram skunk, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. - KIRIKKALE