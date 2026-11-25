Kırıkkale'de vergi suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Y. (49) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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