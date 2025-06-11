Kırıkkale\'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği açık alana atılan sigara izmariti, saniyeler içinde yangına dönüştü. Yaz aylarında artan risklere dikkat çeken tatbikatla, ihmalkarlığın nasıl felakete yol açabileceği gözler önüne serildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren ot ve anız yangınlarına karşı vatandaşlara 'tedbirli olun, güvende kalın' çağrısında bulundu. Kuru otlara atılan bir sigara izmaritinin büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekildi. Senaryo gereği yapılan tatbikatta, açık bir arazide kuru otların arasına atılan sigara izmariti kısa sürede alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle birkaç dakika içinde geniş bir alana yayıldı. Alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

"Kısa sürede metrelerce uzağa sirayet edebiliyor"

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sıcaklarının etkisiyle kuru otların adeta yanıcı maddeye dönüştüğünü belirterek, küçük bir kıvılcımın saniyeler içinde geniş bir alana yayıldığını söyledi. "Tedbir alın, güvende kalın" sloganıyla sürdürülen bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Özçelik, "Malum, yaz mevsimindeyiz. Saniyeler, dakikalar içerisinde küçük bir ot yangını, anız yangını veya arazi yangını çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Kısa sürede metrelerce uzağa sirayet edebiliyor. Bu da vatandaşımızın arabasına, evine, bahçesindeki ağaçlara kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden diyoruz ki: Tedbir alın, güvende kalın. Bahçenizdeki ya da bitişiğindeki kuru otları biçiniz, sürünüz. Olaylara müdahale ortalama süre 6 dakika ama yangınlar saniyeler içinde büyük alanlara yayılabiliyor. Maalesef bu durum araçların, evlerin ve bahçelerdeki ağaçların yanmasına neden olabiliyor" diye konuştu.

Yangınların büyük kısmının dikkatsizlik sonucu çıktığını hatırlatan Özçelik, özellikle sigara izmaritlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Atılan bir sigara izmariti, 1 dakika içinde kuru otları tutuşturabiliyor. Bu yüzden halkımıza özellikle rica ediyoruz: Lütfen sigara izmaritlerini kuru otların üzerine atmayın" dedi.

Yangınların sadece maddi zarara değil, çevreye ve doğaya da büyük tahribat verdiğini belirten İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe ise, anız yangınlarının toprağın yapısını bozduğunu ve verimliliği düşürdüğünü söyledi. Taplaktepe, "Vatandaşımız sigara izmaritini atıyor, o izmarit kuru otları tutuşturuyor. Birkaç dakika içinde yangın evlere, araçlara ve tarlalara sıçrayabiliyor. Bu tür yangınlarda sadece mal kaybı yaşanmıyor, doğa da yok oluyor. Bu yüzden herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE