Kırıkkale'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi

Kırıkkale\'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi
11.06.2025 11:43  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de gerçekleştirilen tatbikatta bir sigara izmaritinin hızlıca yangına dönüştüğü gösterildi. İtfaiye yetkilileri, yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği açık alana atılan sigara izmariti, saniyeler içinde yangına dönüştü. Yaz aylarında artan risklere dikkat çeken tatbikatla, ihmalkarlığın nasıl felakete yol açabileceği gözler önüne serildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren ot ve anız yangınlarına karşı vatandaşlara 'tedbirli olun, güvende kalın' çağrısında bulundu. Kuru otlara atılan bir sigara izmaritinin büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekildi. Senaryo gereği yapılan tatbikatta, açık bir arazide kuru otların arasına atılan sigara izmariti kısa sürede alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle birkaç dakika içinde geniş bir alana yayıldı. Alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

"Kısa sürede metrelerce uzağa sirayet edebiliyor"

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sıcaklarının etkisiyle kuru otların adeta yanıcı maddeye dönüştüğünü belirterek, küçük bir kıvılcımın saniyeler içinde geniş bir alana yayıldığını söyledi. "Tedbir alın, güvende kalın" sloganıyla sürdürülen bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Özçelik, "Malum, yaz mevsimindeyiz. Saniyeler, dakikalar içerisinde küçük bir ot yangını, anız yangını veya arazi yangını çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Kısa sürede metrelerce uzağa sirayet edebiliyor. Bu da vatandaşımızın arabasına, evine, bahçesindeki ağaçlara kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden diyoruz ki: Tedbir alın, güvende kalın. Bahçenizdeki ya da bitişiğindeki kuru otları biçiniz, sürünüz. Olaylara müdahale ortalama süre 6 dakika ama yangınlar saniyeler içinde büyük alanlara yayılabiliyor. Maalesef bu durum araçların, evlerin ve bahçelerdeki ağaçların yanmasına neden olabiliyor" diye konuştu.

Yangınların büyük kısmının dikkatsizlik sonucu çıktığını hatırlatan Özçelik, özellikle sigara izmaritlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Atılan bir sigara izmariti, 1 dakika içinde kuru otları tutuşturabiliyor. Bu yüzden halkımıza özellikle rica ediyoruz: Lütfen sigara izmaritlerini kuru otların üzerine atmayın" dedi.

Yangınların sadece maddi zarara değil, çevreye ve doğaya da büyük tahribat verdiğini belirten İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe ise, anız yangınlarının toprağın yapısını bozduğunu ve verimliliği düşürdüğünü söyledi. Taplaktepe, "Vatandaşımız sigara izmaritini atıyor, o izmarit kuru otları tutuşturuyor. Birkaç dakika içinde yangın evlere, araçlara ve tarlalara sıçrayabiliyor. Bu tür yangınlarda sadece mal kaybı yaşanmıyor, doğa da yok oluyor. Bu yüzden herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yangın Tatbikatı: Sigara İzmaritinin Tehlikesi Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.