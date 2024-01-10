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Kırıkkale'de yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kaleşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale\'de yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi
10.01.2024 - 19:17,
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kaleşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balışeyh ilçesindeki bir köyde Y.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan aramada, samanların arasında poşet ve bezlere sarılı halde seyyar dipçikli kaleşnikof ve ruhsatsız tabanca ile evin bazı bölümlerinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi - Son Dakika


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