Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kırıkkale\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
24.06.2026 22:35
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11 şüpheli, yasa dışı bahis nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, kentte ikamet ettiği belirlenen 8 şüphelinin hesap hareketlerindeki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında A.B. (23), H.A. (35), H.Ö. (26), M.Y. (29), M.E. (26), M.S. (33), M.E.K. (24) ve S.K. (26) isimli şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri ve dijital materyal incelemelerinde adı geçen E.S. (28), T.D. (25) ve F.M.Ö. (26) isimli şüpheliler de yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet para sayma makinesi, yaklaşık 1 milyon lira nakit para, üçüncü kişilere ait banka bilgilerinin bulunduğu değerlendirilen not defteri, 34 adet Lyrica, 2 laptop ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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