Kırıkkale\'de Zimmet Suçlusu Yakalandı

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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, zimmet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Balışeyh ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, zimmet suçundan 8 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE