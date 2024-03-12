Kırklareli Belediyesi\'nden İşten Atılan Zanlı Yangın Çıkardığı İddiasıyla Yargılandı

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Kırklareli Belediyesi'nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı ileri sürülen ve tutuklanan zanlı yargı karşısına çıktı.

Kırklareli Belediyesi'ne ait Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi'nin binasına yanıcı madde atarak yangın çıkardığı ileri sürülen eski belediye çalışanı Ü.T. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T., Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bugün 2. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan hakkında 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ü.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) ile katılırken müşteki BEYA şirketinin Genel Müdürü İnanç Barut ve avukatlar da katıldı.

İlk olarak kimlik tespiti yapıldı. Daha sanık avukatı 'reddi hakim' talebi yaptı. Talep üzerine kısa bir ara verildi. Aranın ardından 'reddi hakim' talebi reddedildi. Sanık Ü.T. savunma yaptı. Savunmasında olay anında evde olduğunu belirterek, "Olay günü sabahı işten çıkarıldığımı öğrendim. Ben de sinirlenerek iş yerinden ayrılmadan önce orada bulunanlara 'Yakacağım burayı' diyerek bağırdım. Ama benim o olayla hiçbir ilgim yok" dedi. Müşteki Barut, Ü.T.'nin işten çıkarıldığı esnada küfür ederek 'Yakacağım burasını' diye bağırdığını söyledi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tahliyesini talep etti.

Yapılan avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti Ü.T'.nin tahliyesine karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KIRKLARELİ