Kırklareli\'de 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Akyazı'da annesine para isteyen kişi kendini yakmaya çalıştı, annesi alevlere maruz kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.