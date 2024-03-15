Kırklareli\'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli şehir merkezi Bademlik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ
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