Kırklareli'nde Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Firari Hükümlü Yakalandı

Kırklareli\'nde Firari Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından aranan ve 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Kaynarca beldesinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 16:38
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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