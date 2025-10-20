Kırklareli'nde Gıda Denetimleri - Son Dakika
Kırklareli'nde Gıda Denetimleri

Kırklareli\'nde Gıda Denetimleri
20.10.2025 13:07
Kırklareli'nde gıda denetimlerinde son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları kontrol edildi.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri kentte gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

