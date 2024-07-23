Kırklareli'nde Helikopter ile Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan Sanıklar Yargılanacak

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Kırklareli'nde 16 Temmuz 2023 tarihinde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanıklar 45 yıl hapis istemi ile yargılanacak.

Kırklareli'nde 16 Temmuz 2023 gece saatlerinde Çanakkale Hava Radar Komutanlığı tarafından Bulgaristan'dan kayıt dışı hava aracının Türk hava sahasına giriş tespit edildi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Kavaklı beldesi yakınlarında sinyal kesilen ve Yenimahalle köyü yakınlarında alçak uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edilmişti. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri güvenlik kamerası incelemesinde şüphe üzerine 3 otomobili fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 çanta içerisinde 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

A.O., B.E.E., F.G., H.E., C.E, H.G., L.H. ve S.Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameye göre sanıklar hakkında 30 yıldan 45'er yıla kadar hapsi istendi. - KIRKLARELİ