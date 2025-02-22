Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık alanlar denetlendi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri umuma açık alanlara denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde 161 işletme kontrol edildi.
Denetimlerde 642 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 530 araç ve sürücüsünün evrakı kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranması olan 1 şüpheli yakalandı.
Öte yandan denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bir miktar gümrük kaçağı içki ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Jandarma Denetimleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?