Kırklareli\'nde Mobilya Mağazasında Yangın

3.Sayfa

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple Kırklareli- İstanbul yolu birinci kilometresindeki Vize mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine itfaiye, İl Özel İdare, BOTAŞ, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan yangın havadan görüntülendi. - KIRKLARELİ