Kırklareli'nde Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'nde Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Kırklareli\'nde Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. arasında çıkan kavga sonucunda Sevinç G., Orhan E'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Sevinç G., polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.02.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Nergis Sokak'ta aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevinç G., Orhan E'yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan E'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Orhan E'nin cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan Sevinç G., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sevin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Mahkeme, Tutuklama, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 15:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement