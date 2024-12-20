Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 155 Araç Men Edildi

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 155 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler denetim kapsamında 20 bin 202 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken 155 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, ekipler yük ve yolcu taşıyan sürücüleri zorunlu kış lastiği kullanmaları konusunda bilgilendirdi. - KIRKLARELİ