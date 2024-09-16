Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Babaeski ve Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

16.09.2024 13:37
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Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kırklareli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, 410 gram uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet mermi 24 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen O.S. ve O.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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