Kırklareli\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ