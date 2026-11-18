Kırmızı bültenli Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı dahil 6 firari Gürcistan'dan iade edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan'la yürütülen adli iş birliği kapsamında kırmızı bültenle aranan Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı dahil 6 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, iadelerin bu iş birliğiyle gerçekleştiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık."
Kaynak: İHA
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