Kırşehir\'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı

Ramazan Hoca'nın videosu ortaya çıktı: Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te çay ocağında öldürülmesiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Pişkin'in daha önce paylaştığı videoda tarikatlara yönelik eleştirilerde bulunduğu görüldü. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Pişkin kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.