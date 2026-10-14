Kırşehir\'de durdurulan araçta 12 set halinde 88 parça kaçak matkap ve testere bulundu

Kırşehir'de polis durdurduğu araçta yaptıgı aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.