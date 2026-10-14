Kırşehir\'de durdurulan araçta 12 set halinde 88 parça kaçak matkap ve testere bulundu

Kırşehir'de durdurulan araçta 12 set halinde 88 parça kaçak matkap ve testere bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi. Olayla ilgili G.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis durdurduğu araçta yaptıgı aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirildi.
Olayla ilgili G.K. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?