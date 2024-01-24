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Kırşehir'de Kiracısını Yaralayan Emekli Polis Adli Kontrol Şartlarıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Kiracısını Yaralayan Emekli Polis Adli Kontrol Şartlarıyla Serbest Bırakıldı

Kırşehir'de kirasını alamadığını iddia eden emekli polis memuru, kiracısını tabancayla yaraladıktan sonra adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Olay, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü kiracısı Funda Ç. ile tartıştı. Tartışmaya katılan ev sahibi Hüseyin Ç. ile kavga çıktı ve Salih K., Hüseyin Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Tutuklu bulunan Salih K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir\'de Kiracısını Yaralayan Emekli Polis Adli Kontrol Şartlarıyla Serbest Bırakıldı
24.01.2024 - 16:36,
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Kırşehir'de 2 yıl önce kirasını alamadığını iddia ederek kiracısını tabancayla yaralayan emekli polis memuru, adli kontrol şartlarıyla serbest kaldı.

25 Ekim 2022'de Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Ç. ile görüşmeye gitti. Salih K. ile Funda Ç. arasında tartışma yaşandı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Ç. (38) de olay yerine geldi. Burada Salih K. ile Hüseyin Ç. arasında kavga çıktı. Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Ç.'yi sol bacağından yaraladı. Hüseyin Ç. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Salih K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, 'kasten yaralama' suçundan 15 aydır tutuklu bulunan Salih K.'nin tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Kiracısını Yaralayan Emekli Polis Adli Kontrol Şartlarıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Kiracısını Yaralayan Emekli Polis Adli Kontrol Şartlarıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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