Kırşehir\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 fişek ile 5 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.M. ve H.M. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR