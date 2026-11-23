Kırşehir polisi sanal devriyede 80 yasa dışı bahis sitesini engellediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmasında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi. Yasa dışı bahis sitelerinin erişimlerinin engellenmesi sağlandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, yasa dışı bahis içerikli olduğu belirlenen internet siteleri tespit edilerek erişimlerinin engellenmesi sağlandı.
Kaynak: İHA
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