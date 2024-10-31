Kız Arkadaşının Kapısını Tekmeleyen Şahıs Tutuklandı

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Ayrıldığı kız arkadaşının kapısını tekmeleyince tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp kendisinden ayrılan kız arkadaşının evinin kapısını tekmeleyip tehdit ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ö.C.D.(26), 7 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı B.U.'nun evinin kapısına gidip kendisine kapıyı açmayınca kapıyı tekmeleyip tehdit ettiği iddia edildi. Genç kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.C.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.