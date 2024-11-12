Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi gecelerinin zirvesinde yer almayı sürdürüyor. NOW TV'de ekrana gelen ve ilk sezonuyla Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) engeline takılan dizi, buna rağmen büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı.
Ekranlardaki yerini sağlamlaştırmasıyla hemen hemen her bölümüyle gündem olan dizinin son bölümüne ise 'Levent' damga vurdu. Özcan Deniz'in hayat verdiği 'Levent' karakterinin 'Atatürk' konuşması büyük alkış aldı.
Doktor Levent'in yaptığı konuşmada kullandığı cümlelere sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıl Goncalar'da Atatürk sahnesi gündem oldu - Son Dakika
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