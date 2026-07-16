Kızılırmak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri çevresinde çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI