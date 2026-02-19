Kızıltepe\'de Apartman Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN